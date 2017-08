Logan Lucky: Daniel Craig, Adam Driver e Channing Tatum nel nuovo poster

È stato rilasciato online un nuovo, bellissimo poster ufficiale di Logan Lucky , ritorno al cinema didopoedche vedrà nel cast all-star

Già lodatissima in patria e con un incredibile 93% su Rotten Tomatoes, la nuova fatica del regista di Ocean's Eleven racconterà dei fratelli Jimmy e Clyde Logan (Tatum e Driver) e del loro piano di sistemare i problemi economici mettendo in atto una rapina durante la NASCAR Coca-Cola 600, una seguitissima gara americana. Per farlo chiederanno consiglia al galeotto e scapestrato Joe Bang (Craig).



Logan Lucky vede nel cast anche Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Katherine Waterston, Sebastian Stan e Hilary Swank, per un'uscita prevista nelle sale americane oggi. In Italia verrà presentato in anteprima nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2017, in programma nella Capitale dal 26 ottobre al 5 novembre.