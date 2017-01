Logan: Laura Kinney aspetta l'uscita del trailer nella nuova foto

In attesa del trailer, atteso tra pochi minuti, ecco una nuova immagine di, film diretto da James Mangold, conper l'ultima volta nei panni del personaggio che gli ha dato fama nel mondo, Wolverine. Nella foto vediamo il personaggio di, interpretata da Dafne Keen, in una foto che sembra essere preludio al trailer.

Logan, presentato in anteprima al prossimo Festival di Berlino, vede un futuro in cui gli X-Men non esistono più e anche Logan è invecchiato. Tuttavia egli è costretto a tornare in azione per fermare l'organizzazione governativa Transigen, guidata da Nathaniel Essex con lo scopo di trasformare i mutanti in macchine da guerra. Ad aiutare Wolverine ci sarà la sua giovane clone Laura Kinney.

Diretto da James Mangold, Logan comprende nel cast Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Dafne Keen. Il film uscirà il 3 marzo anche in IMAX.