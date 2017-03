Logan: James Mangoldt e Dafne Keen parlano di un film su X-23

si è rivelata una delle più grandi sorprese di, pellicola diretta dacon Hugh Jackman per l'ultima volta nei panni del mutante con gli artigli. Il film è nelle sale in queste settimane ma già si parla da tempo di eventuali progetti futuri e uno di questi potrebbe riguardare

Visti gli incassi da record sul mercato statunitense (e prevedibilmente anche su quello internazionale) di Logan - The Wolverine, il regista James Mangoldt sta pensando a nuovi film che potrebbero nascere anche da personaggi introdotti in quest'ultimo lavoro. Come il personaggio di Dafne Keen, la potente X-23.

La stessa attrice ha rivelato come abbia discusso con Mangoldt su un possibile film dedicato al suo bellissimo personaggio, rispondendo alla domanda precisa con un laconico "si", confermato successivamente da Mangoldt.

In realtà non è ancora stato stabilito se vedremo X-23 in un film con Deadpool, in altre pellicole o in un film completamente incentrato su di lei ma certamente la vedremo ancora in azione.

Logan, diretto da James Mangoldt è in questi giorni al cinema e comprende nel cast Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant e Boyd Holbrook.