Logan, James Mangold: 'la Fox non sapeva nemmeno chi fosse X-23'

Uno dei momenti più acclamati dell'ultimo trailer diè, senza dubbio, la rivelazione di X-23. A quanto pare, la giovane Laura Kinney, a cui darà vita, sta già raccogliendo numerosi consensi tra i fan del fumetto originale.

In molti, vista la natura del film, hanno ipotizzato che l'aggiunta di X-23 nella pellicola sia un chiaro 'passaggio di testimone' tra Wolverine e la giovane mutante. A quanto pare, non è cosi, come spiega James Mangold: "Io penso sempre a fare un film alla volta. Se fai una pellicola molto bella, alla fine è naturale che il pubblico voglia vedere dei sequel, perché i personaggi sono ricchi. Ma l'aggiunta del personaggio non è stata pensata per quello. La Fox nemmeno sapeva chi fosse X-23 quando abbiamo presentato la nostra idea. Non stavamo pensando a lanciare merchandise o dei nuovi sequel".