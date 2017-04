Logan: James Mangold conferma l'uscita della versione in Bianco e Nero

Si vociferava già da tempo, dopo la progressiva uscita di immagini promozionali in bianco e nero, ma adesso a confermare l'arrivo nelle sale di una versione diappositamente adattata in questo formato è direttamente

Infatti, a sorpresa, il regista ha scritto ieri su Twitter: «Un suggerimento. I fan duri e puri di Logan in B&N dovrebbero annullare ogni piano che hanno per la giornata del 16 maggio». Quindi sì, l'uscita del cinecomic nel formato tanto desiderato dai fan avverrà tra meno di un mese, anche se i fortunati che avranno modo di assistere allo spettacolo saranno esclusivamente gli statunitensi, dato che non è prevista alcun'altra release nel mondo... almeno non in sala.



Nelle risposte successive ai suoi follower, Mangold ha infatti specificato: «La versione Black and White di Logan sarà rilasciata poi in blu-ray, ma l'uscita nelle sale è prevista solo negli USA». Insomma, non disperiamo ma piuttosto attendiamo fiduciosi aggiornamenti sull'edizione home video italiana del film con Hugh Jackman.