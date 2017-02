Logan: in rete una nuova sinossi estesa

Non manca molto all'arrivo dinelle sale cinematografiche di tutto il mondo (Italia inclusa). Nell'attesa, la Twentieth Century Fox ha diramato in rete una nuova sinossi dalla pellicola dicon

"Nel 2024 la popolazione mutante si è ridotta in maniera significativa e gli X-Men si sono sciolti. Logan, i cui poteri di guarigione non funzionano più bene, si è arreso all'alcol e ora si guadagna da vivere facendo l'autista. Si prende cura di un vecchio e malato Professor Xavier che cerca di tenere nascosto. Un giorno, una donna chiede a Logan di accompagnare in auto una ragazzina di nome Laura fino al confine canadese. Inizialmente lui rifiuta, ma il Professor Xavier ha aspettato a lungo che lei apparisse. Laura possiede una straordinaria abilità di combattimento ed è, per molti versi, simile a Wolverine. Viene inseguita da alcuni individui che lavorano per una potente corporazione: questo perché il suo DNA contiene alcuni segreti che la collegano a Logan. Inizia una ricerca sfrenata da parte di questi tizi... in questo terzo capitolo del personaggio dei fumetti Marvel Wolverine vediamo i supereroi affrontare i problemi di tutti i giorni. Stanno invecchiando, sono in difficoltà e combattono per sopravvivere a livello finanziario. Un Logan ormai vecchio è costretto a chiedersi se può - o vuole - utilizzare i suoi poteri rimanenti a fin di bene. Sembra che in questo futuro, i tempi in cui riuscivano a far girare il mondo al meglio grazie agli artigli di adamantio e ai poteri telepatici sono finiti".