Logan: in passato Chris Claremont avrebbe voluto Bob Hoskins

Esce questo week-end nelle sale cinematografiche internazionali, ultima apparizione su grande schermo dinei panni del mutante che l'ha reso famoso nel mondo. I fan sono pronti a salutare James Howlett, conosciuto come Logan, in quello che si preannuncia essere uno dei migliori film dell'universo dei mutanti.

Il successo del film sembra quasi certo, tanto che lo stesso regista, James Mangoldt, sta lavorando a un'affascinante versione in bianco e nero. Wolverine è da anni associato a Hugh Jackman, ma c'è stato un momento in cui per il ruolo poteva essere scelto un altro attore. Durante un'intervista a The Hollywood Reporter, il fumettista Chris Claremont ha svelato che avrebbe voluto ingaggiare per la parte Bob Hoskins.

"Mi sembrava perfetto per il ruolo. Avevo quest'immagine di Hoskins e dei suoi film che aveva girato in Inghilterra, nei quali si sottolineavano il suo carattere, la sua durezza, lo stile cockney, la sua brutalità. In particolare c'è un film chiamato Lassiter, dove recita con Tom Selleck e se li si guarda insieme, si vede il personaggio di Selleck come un uomo bello, potente e glorioso mentre Hoskins è un poliziotto piccolo e tarchiato. Selleck si presenta a casa sua in una scena e Hoskins lo porta fuori sul giardino con forza dicendogli:"Tu vieni a casa mia?". Fa letteralmente indietreggiare Selleck che ha quell'espressione basita che è molto indicativo del carisma di Hoskins. Ho pensato, bingo! Questo è Logan. Quell'istante, e quella rabbia."

Quando invece è stato coinvolto Jackman, Claremont pensò che non avrebbe funzionato:"Lo guardi e pensi: troppo alto, troppo bello, troppo presente, troppo!"

Ovviamente il futuro ha raccontato tutto il contrario, vista la bravura di Hugh Jackman nell'interpretare il personaggio. Il cast di Logan - The Wolverine comprende anche Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Dafne Keen, Eriq La Salle, Quincy Fouse, Elizabeth Rodriguez, Jason Genao, James Handy e Lennie Loftin.