Logan: Il regista James Mangold spiega perché non ci sono molti mutanti nel film

sarà un'esperienza molto concentrata, senza molti dei camei che sono diventati di routine nella saga cinematografica deglidella. Ora, grazie a un’intervista con, sappiamo che c'è un motivo ben preciso per questa scelta del regista

Il regista James Mangold aveva discusso questo aspetto alla premiere di Logan - The Wolverine, ma in quest'intervista è sceso maggiormente nei dettagli. "Un film dura solo tot minuti, giusto? Diciamo 120 minuti, meno i titoli di coda. E diciamo che di quei minuti, se ne spendono 30 per descrivere ciò che sta facendo qualcuno e perché lo sta facendo, e da dove viene quella tecnologia, e perché... che è tutto interessante. Ma a un certo punto, non è quello che ci ricordiamo del film. Quello che ci ricordiamo del film è cosa smuove in noi."

"E questi 120 minuti, quando stai facendo un film con sei-sette mutanti o sei-sette supereroi, questo tipo di pellicole gangbang che sono di gran moda in questo momento, la realtà è che – in modo molto simile ai fumetti - se si gira un film con sette persone, si prendono quei 120 minuti ", ha continuato Mangold "e bisogna dividerli per sette. Ora ogni personaggio ha un arco narrativo di circa otto minuti. Hanno effettivamente lo sviluppo di un personaggio di un cartone animato della Warner Bros."

"Quindi in realtà non è che dipenda dal fatto che i registi siano migliori o peggiori, o che la sceneggiatura sia bella o brutta. Una volta che prendi queste decisioni, hai suddiviso la narrazione in così tante sezioni che non c'è davvero tempo per andare più in profondità. Volevo davvero delle scene in cui non c'era un effetto speciale in bella vista, dove era solo la potenza della recitazione e la potenza di questi personaggi che li faceva emergere sullo schermo."

Mangold ha spiegato così molto bene il suo punto di vista, e a dir la verità l’ambientazione futuristica di Logan - The Wolverine rende anche la maggior parte dei camei piuttosto improbabili, anche se alcuni fan saranno senza dubbio delusi dal fatto che non vedremo sullo schermo molti mutanti.

Logan - The Wolverine è ora nei migliori cinema italiani.