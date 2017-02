Logan: Hugh Jackman ringrazia i fans per questi diciassette anni

Dopo diciassette anni,sta per ritrarre definitivamente gli artigli di Wolverine. Durante la premiere di Logan, a New York, Jackman ha voluto ringraziare tutti i suoi fans per il loro supporto, affermando che senza di loro le cose non sarebbero andate in questo modo. E, a quanto sembra, è la migliore conclusione possibile.

Il nuovo spot tv di qualche giorno fa aveva mostrato nuove sequenze di Logan, un film che probabilmente verrà annoverato tra i migliori, se non il migliore, tra le pellicole riguardanti gli X-Men.

Il regista James Mangoldt ha voluto ribadire che "Hugh Jackman è una delle persone migliori con le quali si potrebbe sperare di lavorare. Non è semplice riprodurre tanto cuore e tanta forza, film dopo film, ma lui ci è riuscito."

Anche il produttore Simon Kingberg ha elogiato Jackman:"Porta automaticamente un'umanità e una vulnerabilità incredibile per un personaggio così burbero e così violento. Senza questa gentilezza di fondo il personaggio avrebbe giocato solo su un carattere unidimensionale."

Logan vede Wolverine prendersi cura di un malato Professor X in un nascondiglio sul confine messicano. Ma quando un giovane mutante inseguito da forze oscure lo contatta il pericolo è in agguato.

Diretto da James Mangoldt, Logan comprende nel cast Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Dafne Keen, Eriq La Salle, Elise Neal e Elizabeth Rodriguez.