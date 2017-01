Logan: Hugh Jackman protagonista di una nuova foto ufficiale

La Twentieth Century Fox ha diramato in rete una nuova foto ufficiale dal prossimo, nuovo capitolo stand-alone della saga cinematografica dedicata al personaggio di. Potete trovarla dopo il salto.

In Logan, il nostro eroe si ritroverà in un mondo privo di mutanti, ormai stanco, ma costretto ad allearsi con il vecchio Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) per salvare una giovane mutante, Laura Kinney, dalle grinfie dei Reavers, un gruppo di mercenari.

Hugh Jackman torna ad interpretare Logan per l'ultima volta, almeno nelle sue intenzioni; la pellicola sarà vietata ai minori in USA e sarà piuttosto violenta. La regia è firmata da James Mangold, già autore del precedente Wolverine - L'immortale, uscito nel 2014.

Logan sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo questo marzo.