Logan: Hugh Jackman nel nuovo scatto, secondo trailer in arrivo?

C'è moltissima attesa per quanto riguarda, nuovo film stand-alone dedicato al personaggio dei fumetti della, e, per ingannare l'attesa, ecco un nuovo scatto (a colori) del protagonista: lo trovate dopo il salto.

Hugh Jackman interpreta nuovamente il personaggio principale... per l'ultima volta! Stando alle varie dichiarazioni dell'attore, infatti, Logan segnerà l'ultima pellicola in cui lo vedremo indossare i panni dell'artigliato mutante canadese.

Vi segnaliamo, inoltre, che secondo un report di Trailer Track (via CinemaBlend) un secondo trailer della pellicola dovrebbe debuttare online intorno al 16 gennaio.

James Mangold, regista del precedente Wolverine - L'immortale, firma anche questo nuovo episodio in cui Logan dovrà allearsi con il Professor Xavier per salvare una giovanissima mutante, Laura Kinney, dalle grinfie dei mercenari noti come Reavers. Arriverà a marzo nei cinema.