Logan: Hugh Jackman diffonde una nuova sinossi

In attesa del secondo trailer ufficiale - che, a questo punto, dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, se tutto va bene - l'attoreha diffuso una nuova sinossi da, che potete leggere dopo il salto.

"In un futuro non troppo lontano, un Logan ormai stanco si prende cura di un Professor X malato in un nascondiglio al confine Messicano. Ma il tentativo di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità termina quando arriva una giovane mutante, inseguita da forze oscure".

Hugh Jackman darà il volto - per l'ultima volta - a Wolverine in questo film, insieme a Patrick Stewart, di nuovo interprete del Professor X. Con loro la giovane Dafne Keen, che interpreterà Laura Kinney/X-23.

Uscirà a marzo.