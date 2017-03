Logan: Hugh Jackman avrà voce in capitolo nella scelta del nuovo Wolverine

smette i panni del supereroe, ma non abbandona il personaggio. Se mai ci sarà un nuovocinematografico, l'attore verrà consultato per la scelta dell'attore che andrà a rimpiazzarlo.

Logan segna un addio. Hugh Jackman, l'attore australiano che per più di dieci anni ha prestato il volto all'eroe Marvel, abbandona il personaggio. Con lui, saluta anche Patrick Stewart, l'attore diventato icona nei panni del professore Charles Xavier.



I fan dell'universo cinematografico legato agli X-Men, comunque, potranno ancora sperare.

Sebbene non ci siano state conferme o anticipazioni riguardo un eventuale reboot della linea narrativa legata al personaggio di Wolverine, Simon Kinberg, storico produttore dello X-Men Cinematic Universe, ha rassicurato gli appassionati in una recente intervista concessa a Deadline: Hugh Jackman farà parte della commissione chiamata a scegliere il nuovo volto del supereroe con gli artigli.



"Non abbiamo nemmeno pensato alla prossima iterazione di Wolverine", queste le parole di Kinberg. "Per quando ci riguarda, abbiamo tenuto le dita incrociate sperando che il pubblico reagisse a 'Logan' nel modo in cui ha effettivamente fatto. Non riesco ad immaginare un nuovo Wolverine, ma - se mai quel giorno dovesse arrivare - ne parleremo con Hugh [Jackman]".



Dal canto suo, Jackman ha preso la cosa con filosofia: "Il personaggio andrà avanti, qualcuno lo impersonerà sicuramente. A meno che non sia Daniel Day-Lewis con un'interpretazione da vittoria dell'Oscar - in tal caso avrei qualche problemino".