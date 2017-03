Logan: la Fox celebra 17 anni di Wolverine / Hugh Jackman con un video tributo!

Laha rilasciato online un video tributo ufficiale che celebra i quasi vent’anni dinei panni dell’iconico mutante artigliato,! L’attore australiano conclude conla sua avventura cinematografica al fianco degli, e ha postato su Facebook un dietro le quinte del suo ultimo film.

In questi giorni si sono susseguiti molti omaggi e video fan-made dedicati a Hugh Jackman e alla sua interpretazione di Wolverine, ma ora la 20th Century Fox ha rilasciato un promo ufficiale di Logan - The Wolverine, che prende scene da tutte le 8 (9 se si conta il suo breve cameo in X -Men: First Class) pellicole degli ultimi 17 anni in cui appare Wolverine.

Inoltre, la pagina Facebook di Logan ha rilasciato un impressionante dietro le quinte che ci mostra Hugh Jackman mentre registra l'audio della battaglia nella foresta del film di James Mangold. Per simulare il respiro affannoso e i suoni del video, Jackman si cimenta anche in fase di doppiaggio in una corsa spericolata sul posto, fino all’esplosione di rabbia in cui sfodera gli artigli. Non c’è dubbio che la sua interpretazione mancherà a tutti noi.

In Logan - The Wolverine assisteremo alla decadenza della razza umana e dei mutanti in un futuro molto prossimo, dove Logan, ormai vecchio e disilluso, accudisce un derelitto Professor X. Abbandonato all’alcolismo, solo una giovane ragazzina in cerca di aiuto riuscirà a smuovere i ricordi di un tempo, quando l’eroismo contava qualcosa e gli X-Men erano una squadra formidabile.

Nel cast di Logan - The Wolverine Hugh Jackman torna per l’ultima volta nei panni di Wolverine. A lui si uniscono Patrick Stewart, nel ruolo di Charles Xavier / Professor X, Dafne Keen nella parte della giovane Laura Kinney / X-23, Stephen Merchant nei panni di Calibano, Boyd Holbrook nel ruolo di Donald Pierce e Richard E. Grant nei panni del malvagio Dr. Zander Rice.

Logan - The Wolverine è ora nei cinema italiani.