Logan: ecco il primo spot in italiano del film con Hugh Jackman!

è un film diretto dae dedicato a, uno deglipiù amati dal pubblico di tutto il mondo e interpretato da anni da. Oggi è stato pubblicato il primo spot del film in italiano, che vi proponiamo in fondo alla notizia. Buona visione!

Scritto da Michael Green, Scott Frank e lo stesso Mangold, Logan è liberamente ispirato alla serie a fumetti Vecchio Logan di Mark Millar e Steve McNiven. Per quanto riguarda la continuity dell’universo cinematografico degli X-Men, invece, il film si colloca dopo gli eventi di "X-Men le origini - Wolverine" e "Wolverine - L’immortale".

Il film presenta atmosfere molto diverse rispetto alle altre pellicole dedicate agli X-Men e a Wolverine: le influenze più evidenti sono quelle provenienti dal mondo western, come confermato nella nostra anteprima, e da quello dello splendido videogame post-apocalittico di Naughty Dog, The Last of Us.

La storia è quella di un esausto Logan alle prese con la cura di un malato Professor X e di una giovane mutante, inseguita da forze oscure. Logan arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 1 Marzo, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!