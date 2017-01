Logan: Wolverine e X-23 nel nuovo trailer del film, anche in italiano!

Come anticipato, la Twentieth Century Fox ha finalmente diffuso in rete il nuovo entusiasmante trailer ufficiale di, nuova pellicola dedicata al personaggio di Wolverine. Lo trovate dopo il salto, anche nella versione italiana.

In uscita a marzo, anche in Italia, per la regia di James Mangold, regista del precedente Wolverine - L'Immortale, Logan è ambientato in un futuro non troppo lontano dove il nostro protagonista è ormai stanco. Logan dovrà allearsi, però, con il Professor Xavier, anche lui vecchio, per salvare dalle grinfie dei mercenari noti come Reavers la giovanissima mutante Laura Kinney - che diventerà X-23 in futuro.

Hugh Jackman riprende - almeno per l'ultima volta - i panni dell'artigliato mutante dei fumetti Marvel, insieme a Patrick Stewart. Con lui Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Richard E. Grant.