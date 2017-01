In attesa del nuovo trailer ufficiale, che non dovrebbe tardare ad arrivare,in persona ha postato su Twitter un nuovo scatto ufficiale da, in cui lo vediamo correre tra i boschi nei panni del protagonista. Lo trovate dopo il salto.

In Logan, ultimo capitolo della saga incentrata sul personaggio di Wolverine, iconico eroe dei fumetti della Marvel, il protagonista è costretto ad allearsi con il Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) per aiutare la giovane mutante Laura Kinney (Dafne Keen) a scappare dalle grinfie di una banda di mercenari nota come Reavers, guidata da Donald Pierce (Boyd Holbrook).

Logan è diretto da James Mangold, già regista del precedente Wolverine - L'Immortale. Arriverà nei cinema a marzo.