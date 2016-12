Logan: un cameo di Deadpool nel film?

A quanto pare, rivedremo il mercenario chiacchierone dellaprima di quanto pensavamo. The Wrap riporta in esclusiva che il personaggio didovrebbe apparire in, prossimo film stand-alone dedicato a Wolverine.

Secondo il report del sito, Ryan Reynolds avrebbe girato - più recentemente - qualcosa per il film nei panni proprio di Deadpool; le sequenze che lo vedono coinvolto sono state dirette da David Leitch, il regista del successivo Deadpool 2. Non è chiaro il contenuto di tali scene ma è probabile che si tratterà di una sequenza post-titoli di coda. Sarà vero? Per ora sia Reynolds che Mangold hanno smentito la notizia...

Logan è invece diretto da James Mangold e rivedrà Hugh Jackman nei panni del mutante della Marvel. Il film sarà nelle sale a partire da marzo.