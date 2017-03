Logan: ancora concept-art del film con Hugh Jackman. Look diverso per i villain

Con un incasso complessivo superiore ai 500 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 90,disi è rivelato la seconda scommesa rated-r vinta dalla 20th Century Fox dopo il fenomenale

Il film con Hugh Jackman per l'ultima volta nei panni del mutante artigliato Marvel ha infatti entusiasmato critica e pubblico, chiudendo in modo emozionante e violento una trilogia cinematografica che non sempre ha saputo brillare. E di Logan abbiamo avuto modo di parlarne in modo approfondito nella recensione e nei vari speciali dedicati, anche se nel tempo sono continuati a uscire diversi concept-art scartati della pellicola, e oggi ve ne mostriamo di nuovi.



Questa volta le nuove immagini ci mostrano i look alternativi dei villain, la squadra di Cyborg della Transigen guidata da Donald Pierce (Boyd Holbrook). Se nel final cut li abbiamo infatti visti solo un po' modificati, all'inizio sembra che le parti meccaniche dovessero ricoprire in modo molto più particolare una parte decisamente più ampia dei loro corpi, creando così uomini carro armato o personaggi molto più vicini a delle macchine.



Ma potete giudicare voi stessi. Ecco i nuovi concpet: