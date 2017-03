Logan: anche Superman ha influenzato il lavoro di James Mangold

sta attualmente avendo un grandissimo successo planetario al box-office e si sta rivelando ben più di un semplice canto del cigno di Hugh Jackman nelle vesti di Wolverine. Uno dei punti di forza del film è sicuramente un tono molto diverso rispetto a quello dei soliti cinecomic.

Tra i film che hanno influenzato il regista James Mangold, che recentemente ha confermato la versione in bianco e nero della pellicola, ce ne sono anche alcuni della DC. A Empire, Mangold ha rivelato:"Nonostante il tono completamente diverso da Logan, mi ha influenzato molto un film come Superman di Richard Donner, con quelle scene scritte così bene, il rapporto tra lui e Lois Lane, la semplicità e il lirismo di quelle scene."

Un collegamento indiretto è anche quello con Batman. Perchè prima che Christian Bale s'infortunasse, Mangold aveva pensato proprio a lui per un film:"Volevo fare un film poliziesco intitolato The Deep Blue Goodbye con Christian Bale. Avevo trascorso gli ultimi due anni in modalità Marvel e non vedevo l'ora di scappare. Ma Christian s'infortunò quattordici giorni prima delle riprese e così il film fu cancellato."

Logan comprende nel cast Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen e Richard E. Grant.