Lo sceneggiatore di The Legend of Tarzan per Suicide Squad 2

La Warner Bros. Pictures continua a sviluppare un sequel di, fortunato (a livello di incassi) cinecomic della DC Comics uscito lo scorso anno. Ed ora il The Hollywood Reporter svela che lo studio ha appena ingaggiato un nuovo sceneggiatore.

Come svela il THR, lo sceneggiatore del recente The Legend of Tarzan, Adam Cozad, è stato ingaggiato per scrivere una prima stesura di Suicide Squad 2. Adam Cozad ha anche scritto Jack Ryan: L'iniziazione e il prossimo "Underwater" della Fox.

Lo studio, specifica il The Hollywood Reporter, è ancora alla ricerca di un regista e ne sta corteggiando un bel po', incluso Mel Gibson. La priorità, però, resta prima trovare una storia ed una sceneggiatura ottima per il sequel.

Al momento non è chiaro quale membro del cast originale sarà nel sequel.