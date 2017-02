Lo sceneggiatore di Arrival per i film dell'universo di Valiant

Un nuovo progetto per uno sceneggiatore candidato al premio Oscar come. La nomination per la sceneggiatura di Arrival ora fa seguito a un nuovo progetto che coinvolge Heisserer nell'universo di, marchio tornato in auge dal 2012 grazie all'aiuto di nuovi creatori. Dai fumetti fino alla serie web Ninjak vs The Valiant.

Tuttavia, prima ancora che uscisse il teaser trailer della serie, la Sony ha firmato un contratto per portare sul grande schermo Harbinger and Bloodshot e per scriverlo hanno contattato proprio Heisserer.

Eric Heisserer è stato annunciato come sceneggiatore per entrambi i film per portare poi sullo schermo il crossover Harbinger Wars.

"Considero il coinvolgimento in questo progetto una benedizione per me" ha raccontato Heisserer.

Eric Heisserer ha sceneggiato remake come Nightmare e prequel come La cosa, ma il successo vero e proprio l'ha raggiunto nel 2016 con la stesura dello script del film di Denis Villeneuve, Arrival.