Little Evil: Adam Scott patrigno dell'Anticristo nel trailer del film Netflix

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di, nuovo film originale della piattaforma diretto dache vedrà protagonisti

La storia della horror-comedy racconterà di Gary (Scott), sposato con la donna dei suoi sogni, Samantha (Lilly). L'unico problema nel loro rapporto è il figlio di lei, dato che sarebbe il figlio di satana ovvero l'Anticristo. Da qui una serie di eventi soprannaturali o terrificanti raccontati però in chiave comica.



Little Evil vedrà nel cast anche Clancy Brown, Tyler Labine, Donald Faison, Chris D'Elia, Brad Williams, Kyle Bomheimer e Bridget Everett, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 1° settembre.