Literally, Right Before Aaron: trailer del film con Justin Long e Cobie Smulders

Screen Media Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, commedia conpresentata all’ultimo Tribeca Film Festival.

Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Ryan Eggold al suo debutto dietro la macchina da presa, troviamo anche Ryan Hansen, John Cho, Kristen Schaal, Peter Gallagher, Dana Delany e Lea Thompson.

Sinossi: Ancora provato dalla fine della sua ultima relazione sentimentale, Adam (Long) è devastato dalla scoperta che la sua ex (Smulders) si è fidanzata. Quello che è peggio è che è stato anche invitato alle nozze. Tornato a casa dalle festività, dovrà affrontare i suoi sentimenti irrisolti e convincere tutti che è davvero felice per la notizia appena ricevuta. Sarà un lungo processo che lo porterà a scoprire la comicità delle situazioni sentimentali, la tragedia del lasciar andare qualcuno e la dura verità sul crescere.

Literally, Right Before Aaron sarà distribuito contemporaneamente nelle sale e On Demand il 29 settembre 2017.