Lionel Richie si è assicurato i diritti sul biopic di Curtis Mayfield

e gli eredi dihanno raggiunto un accordo che garantirà al primo i diritti per produrre un biopic sulla leggenda della soul music.

Come riportato da Deadline, Richie unirà le forze con gli eredi di Mayfield e la vedova del musicista, Altheida Mayfield, per sviluppare un film, del quale non sono stati ancora annunciati né il regista né lo sceneggiatore.

“Non potrei essere più felice nel dedicarmi finalmente a questo progetto su uno dei geni della musica”, ha dichiarato Richie in un comunicato ufficiale. “È un onore portare sullo schermo uno dei miei idoli e amici. È ora di celebrare e rivalutare l’eredità di Curtis”.

Lo scorso anno è stata pubblicata la biografia di Mayfield, intitolata Traveling Soul, e proprio un suo brano, ovvero (Don’t Worry) If There’s A Hell Below We’re All Going To Go, è stato utilizzato come sigla d’apertura per la serie televisiva The Deuce.