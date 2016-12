Lindsay Lohan vuole girare Mean Girls 2

L'attrice ha scritto il trattamento per il sequel di Mean Girls, celebre commedia del 2004 che vide la Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried sulla cresta dell'onda.

"Ho provato tantissimo a realizzare Mean Girls 2 ma non dipende da me", Lindsay Lohan ha lanciato un amo durante un'intervista in diretta Facebook con la CNN. La volontà c'è da qualche tempo: "So che Tina Fey [la sceneggiatrice del primo film, ndr] e Lorne Michaels e tutta la Paramount sono molto impegnati. Ma continuerò a insistere". Mean Girls è una commedia del 2004 che ha conosciuto un notevole successo, protagonista indiscussa Lindsay Lohan (Cady) ma anche Rachel McAdams, oggi attrice per grandi produzioni (Doctor Strange, Il caso Spotlight) e Amanda Seyfried.

"Mi piacerebbe avere Jamie Lee Curtis, Jimmy Fallon nel film", ha aggiunto la Lohan, "Ho già scritto un trattamento, ho solo bisogno di una risposta. Conosco Mark Waters, il regista, sarebbe felice di tornare". Una sorta di sequel del film uscì nel 2011 con Meghan Martin e Claire Holt ma nessuna delle protagoniste originali fu coinvolta nel progetto.