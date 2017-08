Lily Collins entra nel cast del biopic su J.R.R. Tolkien

è stata scelta per interpretare la moglie di J.R.R. Tolkien nel biopic dedicato alla vita dello scrittore e autore de Lo Hobbit e Il signore degli anelli. THR scrive che l'attrice affiancherànel film prodotto da Chernin Entertainment e Fox Searchlight, con la sceneggiatura affidata a David Gleeson e Stephen Beresford.

Il film su Tolkien racconterà le vicende artistiche, d'amore e d'amicizia del celebre scrittore. Quando la Prima Guerra Mondiale distruggerà la vita di molte persone e tanti dei legami che aveva instaurato, Tolkien riflette sulla vita e sull'arte, trovando l'ispirazione per i suoi capolavori letterari ancora oggi conosciuti, grazie anche alla trasposizione cinematografica di Peter Jackson.

Lily Collins sarà Edith Bratt, moglie e musa dello scrittore, alla quale Tolkien s'ispirò per i personaggi delle principesse degli Elfi all'interno della sua saga.

Nicholas Hoult, che interpreterà Tolkien, ha recitato nel 2017 in Rebel in the Rye di Danny Strong e Castello di sabbia per la regia di Fernando Coimbra. Lily Collins nel 2017 ha recitato nel film Okja di Bong Joon-ho e Fino all'osso di Marti Noxon.