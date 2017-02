Life: Reynolds, Ferguson e Gyllenhaal nel nuovo poster e video dietro le quinte

Lahanno da poco rilasciato una nuova clip e un inedito poster per il loro film di prossima uscita che porta il titolo di, che riunurà sui grandi schermi. Come sempre, tutto li materiale è disponibile dopo il salto.

Life è un terrificante thriller fantascientifico che vede al centro delle vicende una squadra di scienziati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la cui missione di scoperta si trasforma in una terribile trappola quando trovano una forma di vita in rapida evoluzione che ha causato l'estinzione su Marte e che ora minaccia l'equipaggio e tutta la vita sulla Terra.

Il film è interpretato Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnaya. Life è stato diretto da Daniel Espinosa, scritto da Rhett Reese e Paul Wernick e prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Bonnie Curtis e Julie Lynn. I produttori esecutivi sono Don Granger e Vicki Dee Rock.

La pellicola ha una data di debutto nelle sale cinematografiche statunitensi prevista per il 24 marzo 2017.