Life - Non oltrepassare il limite, una dolorosa scena dal film nel nuovo video

Lahanno rilasciato tramiteun nuovo videoclip esteso di, pellicola fantascientifica con protagonisti, che qui ritroviamo in una situazione molto complicata. Il filmato è disponibile subito dopo il salto, in calce alla notizia.

Nella clip vediamo Ariyon Bakare alle prese con l’analisi di una forma di vita, che si rivela molto più ostile di quanto si credesse, imprigionandogli la mano in una stretta mortale. I suoi compagni vorrebbero intervenire, ma i protocolli anticontaminazione non lo permettono, o rischierebbero di compromettere l’intera stazione. Bakare è così costretto a vedersela da solo, ma non sembra andare molto bene per lui, perché l’essere alieno arriva perfino a spezzargli un dito della mano…

Life - Non oltrepassare il limite è un terrificante thriller fantascientifico incentrato su una squadra di scienziati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la cui missione di scoperta scientifica si trasforma in un incubo primordiale quando trovano una forma di vita in rapida evoluzione. Scopriranno che l’essere è la causa dell'estinzione di altri esseri viventi su Marte, e ora minaccia l'intero equipaggio e tutta la vita sulla Terra.

Il cast del film è composto da Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Demolition), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Rogue Nation, The Girl on the Train), Ryan Reynolds (Deadpool, Criminal), Hiroyuki Sanada (The Wolverine, The Last Ship), Ariyon Bakare (Jonathan Strange & Mr. Norrell, New Blood), e Olga Dihovichnaya (Twilight Portrait, House of Others).

Life - Non oltrepassare il limite è stato diretto da Daniel Espinosa, sceneggiato da Rhett Reese e Paul Wernick, e prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Bonnie Curtis e Julie Lynn. I produttori esecutivi sono Don Granger e Vicki Dee Rock.

Life - Non oltrepassare il limite uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 24 marzo 2017.