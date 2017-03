Life - Non oltrepassare il limite, rilasciate online nuove immagini ufficiali

Mentre generalmente le produzioni hollywoodiane odierne finiscono per anticipare trama e particolari di ogni genere, il prossimo thriller fantascientifico di, rimane tuttora un gigantesco mistero. Oggi sono state rilasciate nuove immagini ufficiali del film, scattate anche dietro le quinte del set.

Tuttavia, l’alone di mistero sulla produzione permane, perché queste nuove immagini, pur mostrandoci nuovi scatti inediti dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tra cui figura il trio di protagonisti eccellenti composto da Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson, non permettono ancora di farsi un’idea precisa del corso della trama. A giudicare unicamente dai trailer e dalle clip del film finora diffusi dalla Sony Pictures, di cui l’ultima rilasciata proprio ieri, la pellicola potrebbe però rivelarsi uno dei migliori horror ambientato nello spazio dopo l’originale Alien.

In Life - Non oltrepassare il limite assisteremo alla scoperta del millennio da parte di una squadra di scienziati della ISS: Marte ospita una forma di vita altamente adattativa. Purtroppo, la loro missione scientifica si trasforma in un incubo quando scoprono che l’essere non è per niente pacifico ed è in grado di evolversi a seconda delle esigenze pur di sopravvivere. La creatura minaccia la sopravvivenza dell'intero equipaggio, e con loro tutta la vita sulla Terra.

Life - Non oltrepassare il limite è stato diretto da Daniel Espinosa con una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. Il cast del film vanta la presenza di Ryan Reynolds (Deadpool), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Demolition), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Rogue Nation), Hiroyuki Sanada (The Wolverine, The Last Ship), Ariyon Bakare (Jonathan Strange & Mr. Norrell, New Blood) e Olga Dihovichnaya (Twilight Portrait, House of Others).

Life - Non oltrepassare il limite esordirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 marzo 2017.