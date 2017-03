Life - Non oltrepassare il limite: Reynolds e Gyllenhaal nel red band trailer

A poche settimane dall'arrivo in sala del thriller sci-fi, la Skydance ha rilasciato online un intenso e spettacolare rad band trailer ufficiale che ha come protagonisti

Diretto da Daniel Espinosa (Child 44), il film vede al centro della storia sei membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale con il compito di recuperare e studiare un campione di vita alieno proveniente da Marte. Purtroppo, l'organismo unicellulare si dimostra "tutto muscoli e tutto cervello", portando i protagonisti a una lotta agguerrita per la sopravvivenza e la distruzione dell'extraterrestre.



Con forti venature horror in stile Alien e un gruppo di attori di primordine, Life - Non oltrepassare il limite potrebbe rivelarsi un'interessante sorpresa primaverile. Il film uscirà nelle sale il prossimo 25 maggio.



Ecco il red band trailer: