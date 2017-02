Life - Non oltrepassare il limite: online il trailer del Superbowl

Domani notte si terrà il Superbowl e, come vi abbiamo anticipato, la Sony Pictures presenterà al pubblico americano un nuovo spot da. Nonostante questo, lo studio ha deciso di diramarlo in rete con un po' di anticipo.

Infatti, qui sotto, trovate non solo lo spot del Superbowl di 30 secondi ma anche una versione estesa.

Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson sono i protagonisti di Life, sci-fi distribuito dalla Sony Pictures per la regia di Daniel Espinosa. In Life - Non oltrepassare il limite, sei astronauti sono in procinto di fare una delle più grandi scoperte di tutti i tempi: l'evidenza della vita aliena su Marte. Ma qualcosa andrà storto...

Scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, il film vede nel cast anche Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnaya. Arriva a fine marzo nei cinema.