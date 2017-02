Life - Non oltrepassare il limite, nuovo trailer per il film con Jake Gyllenhaal

Dopo lo spot del Superbowl diffuso nella giornata di ieri, la Sony Pictures ha diramato in rete anche un nuovo trailer ufficiale per. Potete visionarlo comodamente in calce a questa notizia.

In uscita a fine marzo, Life - Non oltrepassare il limite vede un team di scienziati che si ritrovano davanti a 'qualcosa' che ha causato l'estinzione della vita su Marte e che ora minaccia la loro e quella della Terra...

Nel cast vedremo un trio d'eccezione formato da Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. Con loro anche Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya e Ariyon Bakare. Lo script è firmato dal duo Rhett Reese e Paul Wernick che, con Reynolds, hanno collaborato a Deadpool e al suo sequel in fase di sviluppo.

Life è diretto da Daniel Espinosa.