Licenza di Guida: La 20th Century Fox annuncia il remake del film del 1988!

Negli anni '80, precisamente nel 1988, arrivava sugli schermi la commedia(License to Drive - titolo originale) e adesso laha annunciato il remake.

Come abbiamo detto più volte, il filone dei reboot/remake è in pieno sviluppo ultimamente ad Hollywood e, per seguire l'onda, riportiamo adesso la notizia che anche questa teen comedy di fine anni ottanta tornerà sugli schermi. L'annuncio è stato dato ieri, il 15 agosto, proprio dalla 20th Century Fox.

Nella versione originale, i protagonisti erano Corey Haim, Corey Feldman e Heather Graham e la pellicola parlava di un ragazzo di sedici anni che fallisce l'esame per la patente ma riesce lo stesso a rubare la macchina d'epoca di suo nonno e, con i suoi amici, trascorre una notte indimenticabile fuori città.

Il film originale ha guadagnato all'epoca 22 milioni di dollari, per una spesa di produzione pari a 8 milioni.

La nuova pellicola sarà sceneggiata Alisha Brophy e Scott Miles, e le protagoniste saranno due ragazze. Licenza di guida remake sarà prodotto da John Davis.