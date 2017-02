Liam Neeson star del thriller Hard Power

Tra gli attori più apprezzati di Hollywood,ha spesso preso parte a film d'azione dalla qualità abbastanza bassa, alcune addirittura degne di nota solamente per la presenza carismatica dell'attore, recentemente al cinema nel nuovo film di Martin Scorsese, Silence e noto ai fan di Star Wars per il ruolo del maestro jedi Qui Gon Jinn.

Ora Liam Neeson reciterà nel thriller Hard Power di cui The Hollywood Reporter ha pubblicato la sinossi:"Nels lavora come spazzaneve in una cittadina meta sciistica per appassionati in Colorado. La sua vita viene sconvolta quando un boss della mala locale gli uccide il figlio. Nels cerca la sua vendetta, smantellando il cartello che gli ha portato via il figlio ma si troverà in mezzo a una guerra tra un gangster vichingo e un boss mafioso dei Nativi Americani.

Nel 2016 Liam Neeson ha recitato in Silence di Martin Scorsese e A Monster Calls di Juan Antonio Bayona.