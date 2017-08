Leonardo DiCaprio interpreterà Leonardo Da Vinci per la Paramount

Laha vinto la battaglia per acquisire i diritti d'utilizzo del romanzo disu, che sarà interpretato da Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson produrranno il film attraverso la loro Appian Way. La battaglia per accaparrarsi i diritti del romanzo su Leonardo Da Vinci era tra la Paramount e la Universal e la prima ha vinto, dopo un'aspra contesa, vinta grazie all'impegno di Elizabeth Raposo.

La storia del nome di Leonardo DiCaprio la conosciamo quasi tutti; sua madre, incinta di lui, vide un dipinto di Da Vinci mentre era in un museo in Italia, e decise di chiamarlo come il grande artista. Era quasi destino che, prima o poi, l'attore premio Oscar riuscisse ad interpretare il leggendario omonimo genio dietro a capolavori quali L'Ultima Cena o Monna Lisa.

Isaacson ha scritto il suo libro basandosi sulle note lasciate proprio da Da Vinci e dunque ha narrato una storia che include tutto del genio innovatore dello scienziato/artista: dalla sua vorace curiosità per tutto ciò che lo circondava, alla realizzazione di opere d'arte di inestimabile valore, agli studi di anatomia, la costruzione di macchine volanti, l'interesse per la botanica, la geologia e l'armeria. Sono noti gli esperimenti che il genio compiva sui cadaveri, lo studio della prospettiva e molto altro, Inoltre, Isaacson si è addentrato anche nella vita privata dell'artista, che era interessato al teatro, mangiava solo vegetali, era mancino, si distraeva facilmente, era figlio illegittimo, omosessuale e, a volte, eretico.

