Leonardo DiCaprio grande fan della Marvel: "Vorrebbe interpretare Stan Lee!"

In questi ultimi giorni, il nome diè tornato sulla bocca di tutti grazie ai rumor che lo vorrebbero come front-runner della Warner per il film stand-alone sul Joker slegato dall'Universo Esteso DC e prodotto da, ma ecco che adesso arriva un'altra interessante notizia legata alla star.

Durante un evento alla convention Wizard World di Nashville, il grande Stan Lee ha infatti dichiarato quanto Leonardo DiCaprio sia un fan sfegatato della Marvel, aggiungendo di aver discusso con lui di un biopic sulla sua vita.



Queste le parole di Lee, tra le altre cose anche vicino di casa dell'attore: "Leonardo è un grandissimo fan della Marvel. Casa sua è tappezzata di poster della Marvel. È davvero un grande", per poi scendere nei particolari della chiacchierata sul possibile biopic: "Abbiamo anche parlato di un film dedicato alla mia vita, con lui protagonista nei miei panni. Gli ho detto che lo avremmo provinato ma che non doveva farsi troppe aspettative, perché non è abbastanza bello".



Una somiglianza tra DiCaprio e Lee è certamente riscontrabile, tra l'altro migliorabile con una buona fase di trucco, per non parlare delle capacità cameleontiche e di immedesimazione dell'attore Premio Oscar, ormai fermo da due anni dopo le difficili riprese di The Revenant. Molti i progetti in cantiere dopo questo periodo sabbatico, però, da The Black Hand al biopic su Leonardo Da Vinci fino a The Crowded Room.



Pausa merita, quindi, ma il ritorno al lavoro è ormai imminente.