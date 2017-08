LEGO Ninjago: online il nuovo trailer promozionale con Wonder Woman!

E' appena uscito un nuovo promo video per LEGO Ninjago che è a tema scolastico - siamo in periodo di rientro un po' ovunque - con un cameo speciale: Wonder Woman!

Il trailer ha una voce narrante femminile, il personaggio si chiama Nya e dispensa consigli su cosa fare nel caso il cattivissimo Garmadon decidesse di attaccare la scuola. Mentre è davanti al suo armadietto, Nya dice che le piace avere le foto dei suoi eroi preferiti là dentro così che possano ispirarla e tra questi ci sono Lucy/Wildstyle (LEGO Movie), Batgirl (LEGO Batman) e, alla fine, Wonder Woman.

Al momento non sappiamo se Wonder Woman avrà un ruolo o meno in LEGO Ninjago poiché la pellicola sembra cncentrarsi sui ninja, più che sui supereroi DC, ma la sua inclusione nel promo serve per riordarci che Wonder Woman continua ad ispirare i ragazzini.

Diretto da Charlie Bean, il film LEGO Ninjago vede nel cast vocale Dave Franco, Michael Peña, Fred Armisen, Kumail Nanjiani, Zach Woods, Abbi Jaconson, Jackie Chan, Justin Theroux e Olivia Munn.

LEGO Ninjago arriva il sala in USA il 22 settembre e in Italia il 12 ottobre.