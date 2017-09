LEGO Ninjago: online nuovi character posters e featurette!

Laha appena rilasciato una carrellata di nuovi character posters e tre featurette del nuovo film LEGO Ninjago . Date un'occhiata!

Il primo video si intitola “Back to School,” e Nya (la cui voce è di Abbi Jacobson nell'originale) vi insegna "come fare per", la guida Ninjago praticamente per... Tutto! Poi Jackie Chan,che da la voce al Maestro Wu, vi fa vedere come sono stati creati gli stunt del film in “Kicks & Bricks: Making The Lego NINJAGO Movie,”.

Il film LEGO Ninjago vede nel cast: Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods e il leggendario Jackie Chan.

Il film animato arriva sugli schermi il 22 settembre in USA.