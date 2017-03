LEGO Ninjago - Il Film: problemi familiari nel nuovo trailer

Nel trailer pubblicato da, alcune possibili anticipazioni della trama di, terza pellicola incentrata sugli omini gialli amatissimi da generazioni di bambini.

Alzi la mano chi è uscito dalla sala con un sorriso felice ed ebete dopo The LEGO Movie e Batman LEGO - Il Film. Per tutti i lettori che hanno amato i due film in questione, c'è da gioire. Una terza avventura a base di costruzioni ed omini gialli è in dirittura d'arrivo.



Stiamo parlando di LEGO Ninjago - Il Film, pellicola che avrà come protagonisti cinque eroi ninja, chiamati a fermare il desiderio di distruzione del malvagio Garmadon.



Il cattivissimo signore della distruzione avrà una bella gatta da pelate, considerando che uno dei cinque ninja, il ninja verde Lloyd è nientedimeno che suo figlio.



Il trailer distribuito tramite network televisivi statunitensi mette gli spettatori a conoscenza di tale situazione. Fateci sapere cosa vi aspettate da questo film nella sezione commenti, continuando a seguire Everyeye in attesa di ulteriori notizie!