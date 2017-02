LEGO Batman: il regista rivela che il film influenzerà il sequel di LEGO Movie

è ora il film più visto della settimana, e per una buona ragione. Questa esilarante pellicola ha divertito un pubblico composto sia da bambini che da adulti, e il film ha trovato un modo per catturare l'essenza dei fumetti, senza però prendersi troppo sul serio.

Ma non solo, a quanto pare il film potrebbe essere stato realizzato in modo ancora più mirato di quanto si potesse pensare. Durante un'intervista di EW, il regista Chris McKay ha rivelato che la preparazione del film non riguardava solo la pellicola stessa. Infatti, LEGO Batman - Il Film ha aiutato a mettere in piedi un universo LEGO coeso, e gli eventi del finale del film influenzeranno sicuramente l'imminente sequel di The LEGO Movie.

A McKay è stata prima fatta una domanda sulle citazioni di entrambi i film LEGO, ma nella sua risposta ha rivelato che non solo che tutto ciò è impressionante, ma anche assurdamente connesso. "Tutti lo dicono, ma per mancanza di una definizione migliore, esiste un universo cinematografico LEGO che ha una premessa sci-fi, che per ora è rappresentato dal mondo nel quale ambientiamo i film per la maggior parte del tempo, e un altro mondo che c'è al di fuori. Credo che nel corso dei film, costruiremo il rapporto che li lega. Non è necessario farlo, ma stiamo lavorando molto attivamente per trovare tutte le regole e sviluppare il rapporto tra il mondo reale e il mondo LEGO. Inizierete a vederlo con quello che stiamo facendo in Ninjago e con quello che faremo in LEGO 2."

Questo ha portato l'intervistatore a chiedere a McKay qualcosa su LEGO 2 e se Batman vi farà un’apparizione. "C'è sicuramente una parte per Batman in LEGO 2. Tutti amano Will Arnett e il personaggio di Batman. Ci saranno le ripercussioni di ciò che è accaduto in LEGO Batman. Se siete d'accordo che sia andato incontro a qualche cambiamento, ne vedrete gli effetti, ci sono molte cose in serbo per Batman in LEGO 2."

LEGO Batman - Il Film è ora nei migliori cinema italiani.