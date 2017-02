LEGO Batman Il Film, Will Arnett spiega perchè Batman non ha amici

Fra pochi giorni potremo lanciarci nelle folli avventure di Batman a Gotham City in, spin-off di, diretto da Chris McKay, con protagonista l'Uomo Pipistrello e la sua lotta al crimine. Il film è infatti in uscita il 9 febbraio e in questi giorni a Roma è stato presentato insieme al cast vocale italiano.

La presentazione internazionale del film ha permesso di scoprire l'intero cast del doppiaggio, dove non mancano alcune sorprese.

Sul personaggio si è espresso, in una recente intervista a Variety, l'attore Will Arnett, voce originale di Batman, che ha spiegato la natura solitaria dell'Uomo Pipistrello e la mancanza di amici:"Batman è solamente un solitario, nel senso che nessuno vuole essere suo amico. Abbiamo apprezzato molto l'idea che lui fosse Bruce Wayne, fosse Batman e quindi un supereroe e un playboy miliardario. Tuttavia non ha amici. Perchè?

Volevamo affrontare questo problema direttamente e fare un film su di lui per cercare di capire di aprire il suo cuore e far entrare qualche persona. Abbiamo voluto che fosse così, come se "About a Boy" incontrasse Michael Mann. Con un sacco di scherzi."

LEGO Batman Il Film vede Bruce Wayne/Batman iniziare un viaggio per cercare di comprendere meglio sè stesso e convincerlo ad allearsi con altri supereroi per poter combattere la minaccia del Joker e salvare Gotham City.

Diretto da Chris McKay, LEGO Batman Il Film comprende nel cast vocale originale Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Jenny Slate e Billy Dee Williams. Nella versione italiana le voci principali sono di Claudio Santamaria, che doppiò il personaggio anche nella trilogia di Nolan, interpretato da Christian Bale, Geppi Cucciari e Alessandro Sperduti.