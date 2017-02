LEGO Batman - Il Film, svelati tutti i doppiatori (con svariate sorprese)

Ci siamo. Non manca molto all'arrivo disia in Italia che in USA. Lo spin-off diè uno dei film più attesi dell'anno, sia dagli appassionati di pellicole d'animazione che del personaggio dell'Uomo Pipistrello.

Riguardo la versione statunitense, la Warner Bros. ha confermato i doppiatori del film, svelando - in questo modo - anche qualche piccola sorpresa e guest-star.

Il cast principale è formato da Will Arnett nei panni di Bruce Wayne/Batman, Zach Galifianakis nei panni del Joker, Michael Cera nei panni di Dick Grayson/Robin, Rosario Dawson nei panni di Barbara Gordon/Batgirl, Ralph Fiennes nei panni di Alfred Pennyworth, Mariah Carey nei panni del Sindaco McCaskill, Jenny Slate nei panni della Dr. Harleen Quinzel/Harley Quinn, Billy Dee Williams nei panni di Harvey Dent/Due Facce e Héctor Elizondo nei panni del Commissario James Gordon.

Oltre a loro ci saranno Conan O'Brien nei panni di Edward Nygma/l'Enigmista, Jason Mantzoukas nei panni del Dr. Jonathan Crane/Spaventapasseri, Doug Benson nei panni di Bane, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Kate Micucci nei panni di Basil Karlo/Clayface, Riki Lindhome nei panni di Pamela Isley/Poison Ivy, Channing Tatum nei panni di Clark Kent/Superman, Jonah Hill nei panni di Hal Jordan/Lanterna Verde e Adam DeVine nei panni di Barry Allen/Flash.

Tra le sorprese segnaliamo Eddie Izzard nei panni di Voldemort, Seth Green nei panni di King Kong, Jemaine Clement nei panni di Sauron e Ellie Kemper in quelli di una donna misteriosa chiamata Phyllis.