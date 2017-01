LEGO Batman Il Film: svelata da Chevrolet la Batmobile LEGO a grandezza naturale

La, assieme agli studenti provenienti dalla comunitàdi Detroit, ha presentato la suaa grandezza naturale al. È possibile visualizzare le foto della presentazione nella galleria in calce alla notizia, subito dopo il salto.

La Batmobile LEGO di Chevrolet, che misura 5 metri di lunghezza ed è stata realizzata interamente di mattoncini LEGO, è progettata per instillare la paura nel cuore di qualsiasi cattivo. Il veicolo è stato ispirato dalla Speedwagon di Batman che potremo vedere in LEGO Batman - Il Film, in uscita nei cinema statunitensi il 10 febbraio 2017.

In questa nuova eccitante avventura animata LEGO, Batman, l’iconico supereroe della DC che preferisce notoriamente lavorare da solo, dovrà imparare a collaborare e connettersi con gli altri per salvare Gotham City dal malefico Joker.

"Poter lavorare sulla Batmobile LEGO con la Warner Bros. è stato un brivido assoluto per noi alla Chevrolet", ha detto Paul Edwards, vice-presidente del settore marketing degli Stati Uniti di Chevrolet. "Molti dei temi in LEGO Batman - Il Film, come l'immaginazione, la famiglia e il senso di comunità, si allineano perfettamente con i nostri valori alla Chevrolet e aggiungono valore alla nostra partnership."

La Batmobile LEGO di Chevrolet apparirà anche nella prossima campagna pubblicitaria di Chevrolet, intitolata "Persone vere, non attori". Nel nuovo spot, che potete vedere qui sotto, alcune minifigure LEGO discutono quale tipo di persona guiderebbe la nuova Batmobile LEGO.

Curiosità sulla Batmobile LEGO:

- È alta 2 metri, lunga 5 metri e larga 2,7 metri.

- Il peso totale è di 771 chilogrammi. Ogni pneumatico pesa poco più di 45 chili.

- Il numero totale di mattoncini LEGO utilizzati per costruire la Batmobile è di 344.187 pezzi.

- Numero totale di colori LEGO usati: 17.

- Per la Batmobile LEGO sono state necessarie 222 ore per progettarla e 1.833 ore per costruirla.

- La Batmobile LEGO è stata progettata e assemblata al LEGO Model Shop di Enfield, Connecticut, da LEGO Master Builders.