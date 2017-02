LEGO Batman Il Film: il regista Chris McKay vuole fare un film Live-Action DC

Il filmè uscito da poco nelle sale e secondo il regista, prenderà in giro la storia cinematografica del personaggio. Tuttavia, come ha affermato in una recente dichiarazione, apiacerebbe molto lavorare su una pellicola live-action della DC che veda come protagonista il Cavaliere Oscuro.

Nella sua dichiarazione, McKay ha definito il film una sorta di prova per il tipo di film live-action della DC che gli piacerebbe produrre: "Il film può funzionare come un banco di prova per il tipo di cinema che vorrei portare alla vita. Mi piacerebbe sicuramente fare un film live-action per la DC. Amo questi personaggi e questo mondo. Quindi sì, mi piacerebbe farne parte.".

McKay è noto per la sua ampia esperienza nel mondo delle commedie e, ad un primo sguardo, non sembrerebbe la soluzione migliore per il tono scuro del DC Universe. Tuttavia, ai fan è stato promesso che Justice League sarà l'inizio di un più luminoso e più promettente futuro per l'Universo DC, il che potrebbe portare in essere film più adatti al talento comico di McKay.

Ricordiamo che LEGO Batman - Il Film è attualmente nelle sale cinematografiche italiane.