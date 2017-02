LEGO Batman - Il film: quali villain Chris McKay non è riuscito ad includere?

In, uscito la settima scorsa nei cinema, ci sono tanti-tantissimi villain che affrontano l'Uomo Pipistrello. Non solo i villain della DC ma anche personaggi come Voldemort e Sauron.

In una nuova intervista, però, il regista Chris McKay ha svelato quali villain non è riuscito ad includere in LEGO Batman - il film per un motivo o un altro: "Mi sarebbe piaciuto vedere il personaggio di Kathy Bates in Misery o Moriarty da Sherlock Holmes, ad un certo punto avevo incluso anche il personaggio di Daniel Day-Lewis in Gangs of New York e David Carradine da Kill Bill. Ma devi domandarti: quali personaggi riusciranno a riconoscere i bambini? In LEGO, poi, è difficile anche dare un trasposizione fedelissima dei personaggi. Ad un certo punto avevo inserito HAL da 2001: Odissea nello spazio ma non era facile capire chi fosse sottoforma di mattoncini. Magari in futuro aggiungeremo altri personaggi".