LEGO Batman - Il film pronto a battere Cinquanta sfumature di nero al box-office

La Warner Bros. Pictures ha realizzato un grande marketing pere, anche grazie alla partecipazione dell'Uomo Pipistrello, non è una sorpresa apprendere che riuscirà a conquistare la vetta del box-office statunitense.

The Hollywood Reporter svela che LEGO Batman - Il Film dovrebbe aprire in testa questo primo week-end con 60 milioni di dollari, anche se i pronostici affermano che potrebbe aprire persino con 70 milioni. E' un grande risultato per lo studio visto che si scontrerà al botteghino con il fenomeno di culto Cinquanta sfumature di nero. Sebbene il predecessore Cinquanta sfumature di grigio portò a casa 85 milioni, sembra che questo sequel non abbia avuto lo stesso impatto sul pubblico e possa aprire tra i 30 e i 40 milioni di dollari.

John Wick: Chapter 2, invece, dovrebbe totalizzare 20 milioni di dollari. Sembrerebbe una brutta notizia, ma visto il budget piuttosto basso dell'action movie, recupererà facilmente i costi di produzione.