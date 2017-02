LEGO Batman - Il Film: il produttore spiega l'influenza di Batman V Superman

è ora nelle sale, portando ai fan dei filmuna divertente pellicola piena di Easter egg sullae camei di personaggi famosi. Una delle battute ricorrenti del film nella fase iniziale è la rivalità dicon, e di comeconsideri l'uomo d’acciaio (di) il suo più grande nemico.

Considerando da quanto tempo LEGO Batman - Il Film fosse in produzione, ne consegue che i registi avrebbero avuto modo di conoscere una cosa o due riguardo il film Batman V Superman: Dawn of Justice prima della sua uscita nei cinema l'anno scorso. O almeno è possibile pensare che avrebbero potuto fare alcuni aggiornamenti al loro materiale quando l’attesa battaglia tra supereroi di Zack Snyder si avvicinava all’esordio cinematografico.

Grazie a Collider, ora ne sappiamo un po' di più su come Batman V Superman ha influenzato la storia di LEGO Batman - Il Film. Come il produttore della pellicola Dan Lin ha spiegato: "È sempre stato così come lo avete visto. Queste battute non sono state una reazione all’uscita di Batman V Superman. Quando vedrete il film, capirete che è un film molto diverso in termini di tono, ma che è invece più simile a LEGO: Il Film. Non abbiamo cambiato il personaggio di Batman, e LEGO: Il Film è uscito prima di Batman V Superman. Ma questo è lo stesso personaggio, un Batman arrogante ma che tuttavia nasconde un gran cuore. Questo personaggio è sempre stato in giro."

LEGO Batman - Il Film fa un buon lavoro nel prendere in giro il concetto generale del conflitto che intercorre tra Batman e Superman, piuttosto che citare direttamente il film di Zack Snyder. Tuttavia, ciò è dovuto più probabilmente alle tempistiche di lavorazione, piuttosto che una scelta creativa consapevole, e se i registi di LEGO Batman avessero saputo quello che così tanti spettatori ormai sanno, ci sarebbero state sicuramente un sacco di citazioni di Batman V Superman in più… Martha vi dice niente?