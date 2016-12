LEGO Batman Il Film, nuovo trailer online

Nuove immagini dall'animation movie LEGO Batman Il film, in cui possiamo ammirare un simpatico Joker, esplosioni e nuovi personaggi che verranno in aiuto di Batman.

Will Arnett, Rosario Dawson e Ralph Fiennes hanno dato voce ai personaggi di LEGO Batman, di cui possiamo ammirare nuove immagini grazie alle pubblicazione di altre clip. Un divertente Joker e altrettanto auto-ironico Batman si presentano in questi brevi video, il film d'animazione arriverà in sala il prossimo anno.

La trama segue il filone delle numerose opere realizzate sull'Uomo Pipistrello: Bruce Waye inizia un percorso di ricerca di se stesso e della comprensione del valore dell'amicizia, cercando di impedire la rapida ascesa del Joker, che minaccia la stabilità di Gotham City. Nel cast anche Mariah Carey, Jenny Slate e Billy Dee Williams. L'opera è stata diretta da Chris McKay.