Entertainment Weekly ha diramato in rete un nuovo divertente scatto ufficiale dal film d'animazione, che sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures. In questo scatto vediamoindossare un vestito da sera luccicante: lo trovate dopo il salto.

Il regista Chris McKay ha specificato che tale scena sarà incorporata in una sequenza alla Sex and the City in cui Batman indosserà numerosi vestiti da sera.

Scritto da Seth Grahame-Smith, il film è prodotto da Dan Lin e Roy Lee insieme ai registi di The Lego Movie, pellicola di cui questo LEGO Batman - Il film è spin-off, Phil Lord & Chris Miller. Come per il precedente, sarà Will Arnett a doppiare in originale il Cavaliere Oscuro.